Вице-премьер РФ рассказал о заседании рабочей группы по Карабаху

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил, что трехсторонняя рабочая группа по Нагорному Карабаху обсудила реализацию договоренностей России, Азербайджана и Армении в сфере транспортных и экономических связей. Об этом он рассказал по итогам третьего заседания группы, передает ТАСС.

Он отметил, что участники заседания рассмотрели «основные направления совместной работы, вытекающие из реализации пункта 9 заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 года, а также пунктов 2, 3, 4 заявления от 11 января 2021 года».

По словам Оверчука, «стороны рассмотрели отчеты экспертных подгрупп по железнодорожным, автомобильным и комбинированным перевозкам, а также по вопросам обеспечения перевозок, включая безопасность, пограничный, таможенный, санитарный, ветеринарный, фитосанитарный и другие виды контроля».

На этой неделе президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о начале строительства международного аэропорта в Нагорном Карабахе.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. Новое столкновение привело к жертвам также среди мирного населения.

После нескольких попыток заключения перемирия, 9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване начались акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.