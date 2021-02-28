Помпео обвинил администрацию Байдена в ослаблении экономики США

Ряд шагов, которые сделала администрация президента США Джо Байдена, приведут к ослаблению американской экономики и дадут преимущества Китаю. Об этом заявил экс-госсекретарь США Майк Помпео на конференции консервативных кругов США в Орландо (штат Флорида). Его слова приводит ТАСС.

Бывший глава Госдепа прокомментировал отказ новой администрации США от строительства нефтепровода Keystone XL из Канады в США. По его словам, этим решением демократы «уничтожили 10 тыс. рабочих мест».

По версии Помпео, спецпосланник президента США по климату Джон Керри считает, что американцы, которые не получили работу, связанную с нефтепроводом, «пойдут делать солнечные батареи». Экс-глава американского внешнеполитического ведомства уверен, что этого не случится.

«Можете не сомневаться, что в Америку, как никогда ранее, хлынут дешевые солнечные батареи из Китая. Соединенным Штатам это не принесет ничего хорошего», — полагает Помпео.

По его мнению, США это «ничего хорошего» не даст.

Помпео отметил, что администрация бывшего президента США Дональда Трампа не позволила КНР «отнимать рабочие места» американцев, настаивая на «справедливой торговле на основе принципа взаимности».

Говоря о решении Байдена вернуть США в Парижское соглашение по климату, Помпео выступил с утверждением, что руководство Китая чрезвычайно этому радо, а «американские трудящие проиграли». Администрация Трампа настаивала на том, что данное соглашение крайне невыгодно для экономики США.