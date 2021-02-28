RT: в ЕП предложили ввести против РФ новые санкции за «шпионаж» в Болгарии

Депутат Европарламента от Болгарии Ангел Джамбазки поднял вопрос о возможности расширения санкций в отношении России за шпионскую деятельность, которую Москва якобы проводит в республике. Об этом сообщает RT со ссылкой на обращение парламентария к Европейской комиссии.

В сентябре 2020 года МИД Болгарии объявил персонами нон грата двух российских дипломатов и выслал их из страны из-за подозрений в шпионаже. Посольство России в Софии сообщало, что никаких доказательств, которые подтверждали бы подобные обвинения, болгарская сторона не предоставила.

Евродепутат поинтересовался, знают ли в Еврокомиссии о высылке из Болгарии российских дипломатов, которых обвиняют якобы в «шпионаже», и не рассматривает ли ЕК возможность расширения антироссийских санкций.

«Рассматривает ли Еврокомиссия возможность расширения круга затрагиваемых лиц и наращивания санкций в отношении России? Рассматривает ли она возможность продления санкций?» — уточнил Джамбазки.

Кроме того, он напомнил о высылке в декабре из Болгарии военного атташе при посольстве РФ в Софии, которого заподозрили в сборе военной информации.