Лавров связал будущее Совета Европы с самостоятельностью

Будущее Совета Европы зависит от его способности сохранять самостоятельность, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в своем письме генеральному секретарю организации Марии Пейчинович-Бурич.

Послание приурочено к 25-летию вступления России в Совет Европы.

«Убежден, что будущее Совета Европы зависит от его способности сохранять самостоятельность и подлинно общеевропейский характер, не становиться заложником блоковых подходов и мышления, работать без двойных стандартов в интересах всех стран континента», – отметил глава МИД России.

В частности, Лавров призвал не допускать превращения Парламентской ассамблеи СЕ в арену для сведения счетов, воздерживаться от навязывания неконсенсусных документов и стремиться к независимости Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от политических и идеологических пристрастий.

Кроме того, министр обратил внимание на то, что отсутствие реакции на дискриминацию русского и русскоязычного населения на Украине и в странах Балтии расшатывает авторитет Совета Европы.

Лавров также добавил, что Россия «вносит весомый вклад в работу на приоритетных для СЕ направлениях».

Ранее российский постоянный представитель при Совете Европы оценил слухи о скором выходе России из организации.