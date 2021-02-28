Сын Лукашенко Николай покатался на лыжах с отцом и Путиным после встречи в Сочи

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Новости политики

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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Сочи, 22 февраля 2021 года Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Сочи, 22 февраля 2021 года
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Сочи, 22 февраля 2021 года Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Сочи, 22 февраля 2021 года
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Сочи, 22 февраля 2021 года Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Сочи, 22 февраля 2021 года
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Сочи, 22 февраля 2021 года Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Сочи, 22 февраля 2021 года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, 22 февраля 2021 года Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, 22 февраля 2021 года
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Сочи, 22 февраля 2021 года Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Сочи, 22 февраля 2021 года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи, 22 февраля 2021 года Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи, 22 февраля 2021 года
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Сочи, 22 февраля 2021 года Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Сочи, 22 февраля 2021 года

Сын Лукашенко Николай покатался на лыжах с отцом и Путиным после встречи в Сочи

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Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай прокатился на лыжах вместе с отцом и российским лидером Владимиром Путиным после встречи глав государств в Сочи, сообщили в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Белорусский лидер предложил сыну проложить лыжню для себя и Путина, однако Николай предпочел поехать следом за президентами. После этого Александр Лукашенко предположил, что российский коллега не догнал бы его сына.

Встреча Путина и Лукашенко, состоявшаяся 22 февраля в Сочи, продлилась больше шести часов. После переговоров главы государств покатались на лыжах в Красной Поляне.

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