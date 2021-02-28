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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании, 15 сентября 2020 года Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании, 15 сентября 2020 года

В ЕР предложили обязать депутатов отчитываться о выполнении предвыборных обещаний

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Первый заместитель руководителя думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев предложил закрепить положение о фиксации предвыборных обещаний и регулярном отчете депутатов, сообщает ТАСС.

Таким образом он прокомментировал инициативу спикера нижней палаты Вячеслава Володина.

По словам Исаева, такое положение можно было бы закрепить либо в законодательстве, либо в регламенте Госдумы. Он добавил, что все думские фракции должны обсудить идею, чтобы депутаты были обязаны ежегодно публиковать отчет о том, что им удалось сделать для реализации обязательств, которые они приняли перед избирателями.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил юридически закрепить обязательства депутатов, взятые ими в ходе избирательной кампании.

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