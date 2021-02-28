В США не исключили возможное смягчение санкций в отношении Венесуэлы

Источники в Белом доме рассказали, что новая администрация США не исключает возможность смягчения санкций в отношении Венесуэлы. Об этом сообщает Reuters.

Они уточнили, что такое решение может быть принято, если президент страны Николас Мадуро сделает шаги для установления контактов с венесуэльской оппозицией.

При этом собеседник добавил, что Белый дом не спешит снимать ограничительные меры.

«Если режим предпримет меры по укреплению доверия, которые покажут, что они готовы и хотят участвовать в реальных обсуждениях с оппозицией, если они готовы сделать серьезные шаги, тогда мы рассмотрим (возможность. — «Газета.Ru») смягчения санкций», — подчеркнул источник.

Ранее Мадуро после прихода президента США Джо Байдена к власти поручил установить новые отношения с США.

21 января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты. В результате лидер оппозиции Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран во главе с США признали Гуайдо главой государства. В свою очередь, Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.