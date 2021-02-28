Fox News: Трамп не будет создавать в США новую партию

Телеканал Fox News узнал о политических планах экс-президента США Дональда Трампа.

По его данным, республиканец намерен опровергнуть заявления ряда СМИ о его планах по созданию новой политической партии.

Телеканал добавил, что об этом бывший глава государства намерен рассказать в ходе выступления на конференции консервативных кругов США в штате Флорида.

«Мы не создаем новых партий и не будет разделять нашу мощь и силу. Вместо этого мы будем едины и сильны как никогда ранее», — приводит выдержки из речи Трампа Fox News.

Телеканал уточнил, что выступление политика станет первым после окончания его президентского срока.

Ранее СМИ узнали о планах Трампа вернуться в политику.