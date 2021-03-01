Саркисян призвал не допустить потрясений в Армении

Президент Армении Армен Саркисян призвал политические силы не допустить потрясений и нестабильности в республике. Соответствующее обращение опубликовано на сайте политика.

В понедельник, 1 марта, в Ереване будет два митинга — оппозиции и сторонников премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Эти мероприятия пройдут в годовщину событий, произошедших 1 марта 2008 года. Тогда в ходе разгона акций протеста оппозиции погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

«Политическая борьба не должна выйти за рамки законности, привести к потрясениям и нестабильности, противоречия не должны перерасти в нетерпимость, атмосферу взаимной ненависти, тем более - конфронтацию и раскол», — подчеркнул армянский президент.

Саркисян отметил, что сейчас Армения нуждается в единстве и солидарности.

Ранее сообщалось, что оппозиция предложила премьеру Армении сделку по внеочередным выборам.