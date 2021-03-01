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Новости политики

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Депутат Рады показал карту Украины без Крыма

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Депутат Верховной рады Украины, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович разместил в Facebook карту своей страны без Крыма.

На карте, разработанной Киевским национальным лингвистическим университетом, указано, на каком языке говорят жители разных регионов Украины: русском, украинском или «суржике».

Под постом экс-народный депутат Сергей Лещенко оставил угрожающий комментарий.

«Публикуя карту Украины без Крыма, вы совершаете уголовное преступление, и, надеюсь, понесете за него наказание», — написал он.

Другие пользователи при этом обратили внимание на то, что сам Лещенко прокомментировал запись на «вражеском» языке.

В декабре прошлого года власти Львова выложили видео с картой Украины без Крыма.

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