Саркози приговорили к тюремному сроку

Суд Парижа приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к одному году тюрьмы из-за коррупции. Он стал первым экс-президентом Франции, получившим реальный срок, сообщает BFM.

Саркози был признан виновным в коррупции и торговле влиянием. Суд приговорил его к трем годам тюремного заключения, два из которых условно.

По версии следствия, политик через своего адвоката Тьерри Эрзога обещал помочь сотруднику Кассационного суда Жильберу Азиберу в получении должности в Монако в обмен на информацию о прослушке, которую поставили на его телефон в рамках следствия по «делу Беттанкур». Прокуратура требовала приговорить Саркози к четырем годам лишения свободы, два из них условно.

В ходе слушаний Саркози заявил, что никогда не совершал коррупционного деяния и не пользовался своим служебным положением.

Кроме того, признали виновными в коррупции, торговле влиянием и разглашении профессиональной тайны других фигурантов дела адвоката Саркози Тьерри Эрзога и бывшего высокопоставленного сотрудника Кассационного суда Жильбера Азибера. Суд приговорил их к аналогичному наказанию.

В настоящее время решение суда пока не вступило в силу.

Ранее стало известно, что во Франции расследуют консультативную деятельность Саркози в России.