Пашинян анонсировал референдум по новой конституции Армении

Премьер-министр Армении Никола Пашинян анонсировал референдум по новой конституции республики, передает РИА «Новости».

«Мы должны работать над тем, чтобы общенародным референдумом в октябре принять новую или реформированную конституцию», — сказал он.

Он также не исключил возвращение республики к полупрезидентской форме правления, которую в 2018 году сменил на парламентскую тогдашний президент Армении Серж Саргсян.

Глава кабмина отметил, что в октябре власти страны должны инициировать принятие новой конституции или принять поправки. «Переход к полупрезидентской форме правления является возможным сценарием», — цитирует Пашиняна ТАСС.

Ранее Пашинян отмечал потребность Армении в новой конституции.