Пашинян заявил о готовности пойти на внеочередные парламентские выборы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов провести в республике внеочередные парламентские выборы, а также поучаствовать в них, передает РИА «Новости».

Такое заявление глава кабмина сделал во время митинга своих сторонников в Ереване.

«Если политические силы согласятся с нашими предложениями (о консультациях по внеочередным выборам), мы готовы пойти на внеочередные выборы», — отметил Пашинян.

Он выразил желание, чтобы «народ получил эту возможность». «Я хочу быть уверен, что вы нас прощаете, и я бросаю вызов парламентской оппозиции, давайте пойдем на внеочередные парламентские выборы», — сказал Пашинян.

25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации». После этого Пашинян уволил главу генштаба ВС Армении. В тот же день Пашинян выступил на митинге с обращением к военным и приказал им заниматься своим делом. 27 февраля президент Армении Армен Саркисян решил не отправлять в отставку главу Генштаба ВС. Однако Пашинян повторно направил предложение по увольнению начальника Генштаба.