Пашинян надеется, что президент уволит главу Генштаба ВС

Премьер Армении Никол Пашинян, выступая на митинге своих сторонников в Еревене, выразил надежду, что президент страны Армен Саркисян все же решит уволить главу Генштаба ВС Оника Гаспаряна, передает РИА «Новости».

По его словам, вопрос об увольнении Гаспаряна соответствует интересам народа, государства и стабильности.

«Надеюсь, что Саркисян, являясь опытным государственным деятелем, примет решение», — сказал премьер.

Он пообещал, что в случае увольнения Гаспаряна в отношении военных «вендетт не будет».

25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации». После этого Пашинян уволил главу генштаба ВС Армении. В тот же день Пашинян выступил на митинге с обращением к военным и приказал им заниматься своим делом. 27 февраля президент Армении Армен Саркисян решил не отправлять в отставку главу Генштаба ВС. Однако Пашинян повторно направил предложение по увольнению начальника Генштаба.