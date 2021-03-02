Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

close

Горбачев назвал перестройку делом своей жизни

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Экс-президент СССР Михаил Горбачев рассказал ТАСС, что считает главным делом своей жизни.

Горбачев заявил, что делом его жизни стала перестройка и все, что с ней связано.

«Конечно, перестройку и все, что с ней связано. Я глубоко убежден, что перестройка была необходима и что мы вели ее в правильном направлении», — ответил он на соответствующий вопрос.

По его мнению, правительство СССР смогло помочь гражданам обрести свободу и покончить с тоталитарной системой.

2 марта исполняется 90 лет Михаилу Горбачеву, последнему генсеку и первому президенту СССР. В честь юбилея первого президента СССР «Газета.Ru» вспоминает 13 образов Горбачева в кино (и не только).

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.