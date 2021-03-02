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Новости политики

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Путин поздравил Горбачева с 90-летним юбилеем

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Президент России Владимир Путин поздравил первого президента СССР Михаила Горбачева с 90-летним юбилеем. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

«Вы по праву принадлежите к плеяде ярких, неординарных людей, выдающихся государственных деятелей современности, оказавших значимое влияние на ход отечественной и мировой истории», — отметил Путин.

Также, по словам главы государства, профессиональный и жизненный опыт, энергия и творческий потенциал помогают Горбачеву активно участвовать в общественной и просветительской работе.

Ранее стало известно, что Горбачев собиратся отметить 90-летие с близкими друзьями и соратниками по видеоконференции в Zoom.

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