Reuters: США могут ввести новые санкции против России 2 марта

США могут ввести новые санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным во вторник, 2 марта, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Ожидается, что Соединенные Штаты введут санкции в соответствии с двумя исполнительными указами, изданными после присоединения России и Крыма в 2014 году и в 2005 году для борьбы с распространением оружия массового уничтожения.

Также будут введены ограничения в соответствии с законом 1991 года о контроле над химическим и биологическим оружием.

Ранее послы ЕС одобрили начало процедуры по санкциям против России из-за Навального.