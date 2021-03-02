Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

close
Светлана Тихановская Светлана Тихановская

Минск инициирует экстрадицию Тихановской

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Следственный комитет Белоруссии объявил экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую в розыск. Соответствующие документы на ее экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру, сообщает «БелТА».

В СК уточнили, что расследование в отношении четырех доверенных лиц Светланы Тихановской завершено. По версии следствия, лица из ближайшего окружения Тихановской готовились к массовым беспорядкам и захвату зданий госорганов на территории Гомеля. Они привлекали поучаствовать в их плане бывших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и Министерства по ЧС.

«Обвиняемые с ее участием [Тихановской] обсуждали план по организации массовых беспорядков в Гомеле, а также захвату зданий администраций и исполкомов, назначению вместо глав и председателей своих лиц», — сказали в СК.

Утверждается, что Тихановская поддержала план и согласилась выдать деньги на закупку электрошокеров, газовых баллончиков, раций, мегафонов, микрофонов и т.д. Однако правоохранители задержали основных участников в период с 6 по 8 августа прошлого года.

По результатам расследования им предъявлено обвинение по ч.1 ст.13, ч.2 ст.293 (приготовление к массовым беспорядкам) и по ч.1 ст.13, ч.1 ст.292 (приготовление к захвату зданий и сооружений) УК страны. Ко всем применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Тихановская же объявлена в розыск. Соответствующие документы на ее экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру.

Несколько дней назад Тихановская спрогнозировала срок ухода президента Белоруссии Александра Лукашенко с поста

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.