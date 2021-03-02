Лукашенко назвал «брехней» около 70% сообщений о его встрече с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о подробностях недавних переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, передает корреспондент «БелТА».

Лукашенко подчеркнул, что около 70% сообщений в СМИ об их встрече оказались «полной брехней» и выдумкой. При этом глава государства отказался перечислять все темы, которые он обсудил с Путиным.

«Их десятки были. Очень многие вопросы. Притом подвергнуты ревизии и обсуждению буквально все вопросы белорусско-российских отношений», — добавил Лукашенко.

По его словам, после переговоров с Путиным в Сочи стороны договорились, что обсудят ряд вопросов на уровне руководителей правительства и силового блока, прежде всего министра обороны, госсекретаря.



Встреча Путина и Лукашенко, состоявшаяся 22 февраля в Сочи, продлилась больше шести часов. После переговоров главы государств покатались на лыжах в Красной Поляне.