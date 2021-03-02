В Кремле оценили возможный выход России из ПАСЕ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, может ли Россия покинуть Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

По его словам, необходимо смотреть по конкретным вопросам и не делать общих заключений.

«Безусловно, нужно продолжать в том числе и в рамках ПАСЕ с нашими визави, пока они и сами не откажутся от этого сотрудничества. Президент России является сторонником диалога во всех областях, острых вопросов, мы готовы к настолько продвинутому взаимодействию, насколько готовы ниши партнеры», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что в ПАСЕ «звучат и трезвые, и непримиримые голоса».

Пресс-секретарь считает, что без России работа подобных органов, в том числе ПАСЕ, будет неполноценной. Он подчеркнул, что помимо заинтересованности российской стороны должна быть заинтересованность и других государств.

Ранее российский парламентарий Петр Толстой выразил мнение, что Россия не должна терпеть «унизительную историю» с трехсторонним механизмом реагирования на нарушение устава СЕ. Он отметил, что в случае запуска этой процедуры против РФ Москва должны быть готовой прервать свое участие в ПАСЕ.