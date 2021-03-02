Лукашенко назвал глупостью возможность «слияния» РФ и Белоруссии в единое государство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что было бы глупо глупо работать над «слиянием» белорусского государства и России в единое государство. Об этом сообщает агентство «БелТА».

Глава государства подчеркнул, что Белоруссия является суверенным и независимым государством.

«Сегодня мир изменился настолько, что разговоры о том, что Белоруссия должна войти в состав России или Россия должна войти в состав Белоруссии <...> Мир настолько изменился, что просто было бы глупо даже работать в этом направлении», — сказал белорусский лидер.

Он также отметил, что в этом нет потребности, так как существуя как суверенное независимое государство, Белоруссия может выстроить мощную систему отношений.

Ранее Лукашенко назвал «брехней» около 70% сообщений о его встрече с Путиным.