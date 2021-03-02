Личный переводчик рассказал, что у Горбачева не было паники во время событий 1991 года

Глава пресс-службы Горбачев-фонда, долгое время проработавший переводчиком и личным помощником Михаила Горбачева, Павел Палажченко охарактеризовал первого президента СССР как человека, не склонного к импульсивным решениям. По его словам, политик даже в самых сложных и переломных ситуациях проявлял выдержку. Об этом переводчик рассказал «Газете.Ru»

«На излете существования СССР он всегда проявлял выдержку, никогда не паниковал. В трудные моменты продолжал искать путь к договоренности, к компромиссу. Главной задачей он считал сохранение Советского Союза, но при этом исключал применение силы. И те повороты, которые были на протяжении 1991 года, он воспринимал как политик и искал политического решения, политического компромисса, даже по самым сложным и тяжелым вопросам», — сказал Палажченко.

Первый президент СССР Михаил Горбачев 2 марта отмечает 90-летие. С юбилеем политика поздравил Владимир Путин. В поздравительной телеграмме глава государства назвал Горбачева выдающимся политиком, оказавшим влияние на ход мировой истории.