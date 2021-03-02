Байден поздравил Горбачева с юбилеем

Президент США Джо Байден поздравил бывшего лидера СССР Михаила Горбачева с днем рождения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на поздравительное письмо главы Соединенных Штатов.

Первому и последнему президенту СССР 2 марта исполнилось 90 лет.

Байден назвал юбилей советского политика грандиозной вехой его «легендарной жизни».

«Благодаря вашей приверженности свободе и мужеству, с которым на протяжении десятилетий вы принимали трудные, но необходимые решения, мир стал более безопасным, и это и сейчас является источником вдохновения», — написал американский президент.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поздравил первого президента СССР Михаила Горбачева с 90-летним юбилеем.