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Новости политики

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Президент Армении вновь отказался увольнять главу Генштаба ВС

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Президент Армении Армен Саркисян вновь не стал подписывать повторное предложение премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна, говорится в заявлении президентского аппарата.

При этом Саркисян намерен обратится в Конституционный суд с просьбой рассмотреть закон от «О военной службе и о статусе военнослужащего» от 2017 года.

Также в пресс-службе заявили, что президент встречался с Пашиняном и Гаспаряном и пытался понять причины непринятия премьер-министром возражений президента по проекту указа об отставке.

«Нынешняя ситуация является результатом разногласий между политическими и военными деятелями в послевоенный и послевоенный период, иногда с очень персонализированными подходами. Нельзя игнорировать юридически проблематичные толкования, юридическую практику и возможные пробелы в законе, которые являются основанием для возражения против подписания указа», — приводятся слова Саркисяна.

Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации». После этого Пашинян пытается уволить главу Генштаба ВС Армении. Ранее политолог объяснил желание Пашиняна уволить главу Генштаба Армении.

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