СМИ: новые санкции США против России будут сопоставимы с мерами ЕС

Новые санкции, которые Вашингтон планирует ввести против России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, будут сопоставимы с мерами, предпринятыми Европейским союзом. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на представителя администрации США.

Отмечается, что меры могут коснуться 10 российских чиновников.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва в обязательном порядке ответит на санкции США против РФ, если таковы будут введены.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США могут ввести новые санкции против РФ из-за ситуации с Алексеем Навальным.