Жириновский указал на виновных в распаде СССР

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в своем Telegram-канале, что однопартийный режим является главной причиной распада Советского Союза.

Он указал, что спустя 30 лет всю ответственность переложили на экс-президента СССР Михаила Горбачева. По словам парламентария, люди при этом забыли об окружении бывшего советского лидера и других политиках.

«А кто поднимал его наверх? Андропов, Громыко и остальных, кто за него голосовал. Почему их не вспоминаете? А остальные 18 миллионов коммунистов по всей стране?» — написал Жириновский в Telegram-канале.

Ранее экс-советник Бориса Ельцина назвал виновником развала Советского Союза экс-лидера СССР Михаила Горбачева.

8 декабря 1991 года главами России, Белоруссии и Украины были подписаны Беловежские соглашения о прекращении существования СССР и создании Содружества Независимых Государств.