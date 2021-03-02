США ввели санкции против России из-за Навального

США ввели санкции в отношении России из-за ситуации вокруг Алексея Навального, заявила высокопоставленный представитель американской администрации. Об этом пишет ТАСС.

Она сообщила, что Минфин США внес в санкционный список семь должностных лиц правительства РФ высокого ранга.

Как рассказал агентству другой высокопоставленный представитель администрации США, Вашингтон также ужесточает ограничения на экспорт, включает в черный список 14 институтов.

По его словам, речь идет об институтах, «в отношении которых будут действовать наибольшие ограничения в рамках экспортных норм». «Девять из них являются российскими, три из ФРГ, один из Швейцарии, один является государственным исследовательским институтом», — уточнил американский чиновник.

Он заявил, что данные институты «вовлечены в деятельность», которая «противоречит» интересам США «в сфере национальной безопасности и внешней политики».

Во вторник, 2 марта, Евросоюз также ввел новые персональные санкции против России из-за инцидента с Навальным.

2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима, но учел срок домашнего ареста. Защита обжаловала приговор. После этого ведущие страны Запада, в том числе США, Германия, Франция и Великобритания, обратились с призывом к российским властям освободить осужденного.