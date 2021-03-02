Оппозиция Армении требует срочной встречи с президентом

Экстренной встречи с президентом Армении Арменом Саркисяном требует оппозиционное «Движение за спасение родины». Участники оппозиции хотят обсудить решение главы государства не оспаривать в Конституционном суде предложение премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление объединенной оппозиции.

«Движение «Спасение Родины» считает крайне тревожной опубликованную сегодня позицию президента Саркисяна об отставке начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) Армении Оника Гаспаряна», — сказано в заявлении.

Также отмечается, что глава государства игнорирует вопрос об обжаловании предложения Пашиняна по поводу увольнения Гаспаряна в Конституционном суде.

Ранее стало известно, что президент Армении вновь не стал подписывать повторное предложение Пашиняна об увольнении Гаспаряна. Руководитель страны высказался, что нынешняя ситуация стала результатом разногласий между политическими и военными деятелями в послевоенный период.