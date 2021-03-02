Немецкая партия высказалась за облегчение визового режима с Россией

Социал-демократическая партия Германии, которая образует коалицию в правительстве Германии, высказалась за частичное облегчение визового режима с Россией. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на проект предвыборной программы партии.

«При всей необходимой критике, мы и в отношении России делаем ставку на готовность к диалогу и сотрудничеству. Мир в Европе возможен не против, а только с Россией», — говорится в документе.

Социал-демократы предложили облегчить получение виз для молодежного обмена.

Ранее стало известно, что Германия и США обсудят вопрос отмены санкций против «Северного потока — 2».