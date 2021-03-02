Опубликован санкционный список США

Минфин США опубликовали список россиян, в отношении которых вводятся санкции. Об этом пишет РИА «Новости».

Под ограничения попали глава ФСБ Александр Бортников, глава ФСИН Александр Калашников, генпрокурор Игорь Краснов, замминистра обороны Павел Попов, замминистра обороны Алексей Криворучко, первый замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко и глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин.

2 марта США ввели санкции в отношении России из-за ситуации вокруг Алексея Навального. В Совфеде назвали санкции Запада «подтасовкой улик».