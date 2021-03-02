США будут предоставлять РФ только срочную гумпомощь

США прекращают оказание помощи России в рамках антироссийских санкций из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на американский Госдеп.

Во внешнеполитическом ведомстве Соединенных Штатов уточнили, что исключением станет срочная гуманитарная помощь.

Как стало известно ранее, США запретили американским правительственным финансовым организациям предоставлять кредиты России. Кроме того, Вашингтон включил РФ в список стран, которым запрещен экспорт оборонных технологий.

Во вторник, 2 марта, Евросоюз и США ввели санкции против России из-за инцидента с Алексеем Навальным.