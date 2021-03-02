Саркози исключил возможность баллотироваться в президенты Франции

Экс-президент Франции Николя Саркози, который был признан виновным в коррупции и торговле влиянием, заявил, что не намерен баллотироваться на пост президента республики, которые пройдут весной 2022 года. Такое заявление политик сделал в интервью газете Le Figaro.

Он напомнил, что уже говорил, что не станет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах. «Я верен этому слову», — подчеркнул Саркози.

Экс-глава государства также рассказал, что прокурор не требовал лишить его гражданских прав.

«Так что я все еще могу голосовать», — отметил Саркози.

Бывший французский лидер добавил, что позже объявит, «чью кандидатуру поддерживает и почему».

Ранее стало известно, что Парижский суд приговорил Саркози к трем годам тюремного заключения, два из которых условно, то есть фактически ему грозит один год заключения. В настоящее время решение суда пока не вступило в силу.