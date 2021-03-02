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Новости политики

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Захарова заявила, что США довели отношения с РФ «до точки полного замерзания»

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила двусторонние отношения между США и Россией.

По ее словам, Белый дом, «запутавшись в собственных внутренних проблемах», снова «пытается культивировать образ внешнего врага», вводя новые антироссийские санкции.

«Неоднократно комментировали эту американскую политику, которая лишена логики и смысла и лишь все больше выхолащивает двусторонние отношения, уже доведенные Вашингтоном до точки полного замерзания», — цитирует Захарову пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Во вторник, 2 марта, Евросоюз и США ввели санкции в отношении России из-за инцидента с Алексеем Навальным.

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