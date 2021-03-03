В Грузии офис партии Саакашвили подвергся нападению

Офис оппозиционной партии грузинского экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» в городе Гори подвергся нападению. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на МВД Грузии.

«По обвинению в повреждении чужого имущества задержаны два человека, рожденный в 1994 году Г.К. и 1966 года рождения Г.Б», — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что следствие установило, как двое граждан повредили стекла офиса партии, полиция задержала их сразу после инцидента. Задержанным грозит до трех лет лишения свободы.