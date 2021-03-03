Грузинская оппозиция обвиняет власти в разгроме офиса партии Саакашвили

В грузинском городе Гори разгромили офис оппозиционной партии «Единое национальное движение», члены партии обвиняют в произошедшем сторонников правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы горийской организации партии Бадри Басишвили.

«Насколько мне известно, это было групповое нападение на офис. С большой вероятностью, это были активисты «Грузинской мечты»», — сказал Басишвили.

По его словам, это уже шестой подобный случай после 2012 года. Политик также добавил, что все инциденты происходили при премьер-министре страны Ираклие Гарибашвили.

Неизвестные напали на офис партии во вторник вечером, 2 марта. Правоохранителям удалось задержать двух человек.

Сотрудники МВД 23 февраля арестовали председателя грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Нику Мелия за неуплату залога 40 тыс. лари ($12 тыс.) в рамках дела о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Это привело к политическому кризису в республике. После его задержания в Груии начались акции протестов.