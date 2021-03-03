В армянском Генштабе заявили, что его начальник продолжит работать

Начальник Главного штаба ВС Армении Оник Гаспарян продолжит исполнять свои обязанности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление ГШ.

Так, Гаспарян продолжит работать до истечения восьмидневного срока (после обращения президента Армении в Конституционный суд начинают действовать другие сроки).

Отмечается, что КС не обладает полномочиями по решению вопроса снятия главы Генштаба или определению конституционности проекта указа президента.

«Таким образом президент не мог отправить в КС проект указа, именно поэтому он решил оспорить положения закона «О воинской службе и статусе военнослужащего», — отметили в генштабе.

Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации». После этого Пашинян уволил главу генштаба ВС Армении. В тот же день Пашинян выступил на митинге с обращением к военным и приказал им заниматься своим делом. 27 февраля президент Армении Армен Саркисян решил не отправлять в отставку главу Генштаба ВС. Однако Пашинян повторно направил предложение по увольнению начальника Генштаба.

Ранее сообщалось, что президент Армении встречается с оппозиционерами по вопросу относительно освобождения от должности начальника Главного штаба ВС.