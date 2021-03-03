В Кремле уточнили, введет ли Россия ответные санкции против ЕС и США

Пресс-секретарь президента РФ уточнил, намерена ли Россия вводить ответные санкции против Европейского союза и США.

«От принципа взаимности невозможно отказаться. У нас будут представлены руководству санкции, согласованы, а затем доведены до СМИ», — сказал представитель Кремля.

2 марта Евросоюз и США ввели санкции в отношении России из-за инцидента с Алексеем Навальным. Позже минторг США опубликовал список организаций, попавших под санкционные меры.

В МИД России заявили, что вся ситуация с санкциями была изначально раскручена американской стороной, и обвинения Вашингтона в адрес России в том, что она якобы использовала химическое оружие выглядит абсурдной: РФ уничтожила химическое оружие несколько лет назад, а США продолжают им обладать.