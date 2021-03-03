В Кремле оценили заявление США о причастности ФСБ к «отравлению» Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков завил, что если у США есть причины обвинять российские спецслужбы «отравлении» Алексея Навального, то западные коллеги должны ими поделиться.

«Если у американских коллег есть какие-то доводы, конкретные доводы, то, наверное, в интересах раскрытия обстоятельств американские коллеги должны поделиться этими доводами с нами», — сказал представитель Кремля.

По его словам, ЕС США и Евросоюз укрывают имеющиеся у ни доводы и доказательства сознательно, то они намеренно или «скрывают истинную подоплеку всей этой берлинской истории, или намеренно чинят препятствия на пути восстановления истины». Песков добавил, что и тот и другой вариант возмутительный и неприемлемый.

Ранее американская разведка заявила о причастности ФСБ к «отравлению» Навального. 2 марта Евросоюз и США ввели санкции в отношении России из-за инцидента с Алексеем Навальным.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем блогера перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.