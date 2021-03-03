Песков назвал новые санкции против РФ абсурдными

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые санкции против России являются вмешательством во внутренние дела страны и вредят двусторонним отношениям, которые и так находятся в плачевном состоянии.

«Они являются ничем иным, как вмешательством во внутренние дела России», — сказал Песков.

По его словам, эти санкции имеют деструктивное влияние на двусторонние отношения. На вопрос, почему США и ЕС не вводят санкции в отношении российского госдолга или бизнеса, Песков отметил, что это не является заботой Кремля — «объяснять какую-то мотивацию».

«Любые подобные ограничения мы считаем неприемлемыми, которые вредят и без того плачевным отношениям между США и Россией... Мы эти решения считаем абсурдными, не имеющими под собой никакого обоснования. А главное, не имеющими ни эффекта, ни смысла», — сказал Песков.

2 марта Евросоюз и США ввели санкции против России.