В Кремле назвали актуальной «Фултонскую речь» Черчилля

Многое в мировоззрении стран Запада, обозначенное в «Фултонской речи» бывшего британского премьер-министра Уинстона Черчилля в отношении СССР, осталось без изменений и в настоящее время. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

5 марта исполняется 75 лет знаменитой «Фултонской речи» Черчилля.

По словам представителя Кремля, об этой речи никогда нельзя забывать, поскольку она является важной и эпохальной и «предопределила отношение целого ряда западных стран и западного мировоззрения» в отношении Советского союза.

Песков считает, что со временем эта знаменитая речь наполнилась более конфронтационными нотками.

Он подчеркнул, что России нужно помнить, что все конфронтационные механизмы, в том числе НАТО, в свое время появились не для мирного взаимодействия, а для серьезного противостояния.

«Эти структуры продолжают работать против нас и вынуждают нас быть начеку и принимать все необходимые меры для защиты нашей страны», — сказал Песков.

5 марта 1946 года бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в американском городе Фултоне заявил, что Соединенное королевство и США должны сдерживать СССР и коммунизм. Фултонская речь британского политика считается одним из ключевых моментов начала «холодной войны».