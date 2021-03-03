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Новости политики

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Оппозиция Армении назвала условие для проведения внеочередных парламентских выборов

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Оппозиция Армении не согласится на проведение внеочередных парламентских выборов без отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом заявил кандидат оппозиции на пост премьера Вазген Манукян, передает «Интерфакс».

«Выступая за проведение внеочередных выборов, мы не согласны на их проведение в условиях нахождения Пашиняна у власти. Мы увидели, как он с привлечением административного ресурса собрал митинг, привел 15 тысяч человек из областей, мы увидели, как он вел войну и мы не хотим, чтобы он точно так же провел выборы», — сказал Манукян, общаясь с журналистами на проспекте Баграмяна в Ереване, где ожидается митинг оппозиции.

Оппозиционер считает, что Пашинян должен уйти в отставку, после чего должно быть сформировано временное правительство. Тогда в течение года могут быть назначены внеочередные выборы в парламент.

1 марта Пашинян заявлял, что внеочередные парламентские выборы в стране могут быть проведены в 2021 году, если парламентская оппозиция согласится с определенными условиями.

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