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Новости политики

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время трехсторонних переговоров по поводу ситуации в Нагорном Карабахе, 11 января 2021 года Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время трехсторонних переговоров по поводу ситуации в Нагорном Карабахе, 11 января 2021 года

Пашинян назвал условие досрочных парламентских выборов

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Власти Армении согласятся на досрочные парламентские выборы, если оппозиция подпишет меморандум. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян, пишет ТАСС.

«Мы можем провести внеочередные выборы в течение 2021 года, если оппозиция — а главное, парламентская оппозиция — согласится провести их [подписав соответствующий меморандум]», — сказал Пашинян.

По его словам, он уже пригласил на встречу оппозиционных лидеров.

Ранее оппозиция Армении назвала условие для проведения внеочередных парламентских выборов.

Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации». После этого Пашинян уволил главу генштаба ВС Армении. В тот же день Пашинян выступил на митинге с обращением к военным и приказал им заниматься своим делом. 27 февраля президент Армении Армен Саркисян решил не отправлять в отставку главу Генштаба ВС. Однако Пашинян повторно направил предложение по увольнению начальника Генштаба.

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