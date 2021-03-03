США продлили антироссийские санкции из-за Крыма

Президент США Джо Байден продлил на год антироссийские санкции, введенные из-за событий на Украине и в Крыму в 2014 году. Об этом сообщается в документе, направленном в конгресс от имени Байдена.

В заявлении указывается, что ситуация вокруг Украины «по-прежнему представляет угрозу национальной безопасности и внешней политике США».

«По этой причине режим чрезвычайной ситуации… должен оставаться в силе и после 6 марта 2021 года и… сохраняться еще на один год», — говорится в тексте.

Ранее первый президент СССР Михаил Горбачев предложил альтернативу антироссийским санкциям США.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.