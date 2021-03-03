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Новости политики

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Премьер-министр Словакии Игор Матович (в центре) в аэропорту города Кошице, куда доставлена первая партия российской вакцины от коронавируса &laquo;Спутник V&raquo;, 1 марта 2021 года Премьер-министр Словакии Игор Матович (в центре) в аэропорту города Кошице, куда доставлена первая партия российской вакцины от коронавируса &laquo;Спутник V&raquo;, 1 марта 2021 года

Словацкий премьер пошутил о передаче РФ части Украины за «Спутник V»

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Премьер-министр Словакии Игорь Матович предложил передать часть Украины России за предоставление доз российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V». Об этом сообщает Radio Express в своем Facebook.

В ходе разговора премьер пошутил, что за поставку препарата на территорию Словакии он обещал отдать Закарпатскую Украину.

После этого политик подчеркнул, что сотрудничество с российскими коллегами не обязательно значит измену Словакии.

По словам Матовича, Россия ничего не требовала в обмен на закупленную вакцину, а он в свою очередь ничего не обещал за поставку.

Ранее премьер-министр также осудил политиков страны за критику «Спутника V».

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