МИД России оценил идею Авакова о вещании на русском языке из Украины

Идея украинского министра внутренних дел Арсена Авакова организовать вещание телеканалов из Украины за рубеж на русском языке является «паноптикумом», заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Ее слова приводит РИА «Новости».

«То, что он заявляет, – какой-то паноптикум <...> Если ты занимаешься внутренними делами и считаешь, что русский язык – часть культуры Украины, зачем же ты поддерживаешь закрытие русскоязычных украинских каналов», – задалась вопросом Захарова.

Представитель МИДа сочла подход Киева к языковой политике «циничным», отметив, что с одной стороны украинские власти мешают желающим паритетного отношения к языкам на Украине, а с другой – называют русский язык часть украинской культуры.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков предложил организовать вещание украинских телеканалов на русском языке по всему миру, так как, по его мнению, русская языковая культура в значительной мере принадлежит и украинцам.