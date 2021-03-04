Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

close

Политолог объяснил пророссийские настроения на Украине

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Пророссийские настроения среди украинцев объясняются различием экономической ситуации в России и на Украине, считает украинский политолог Сергей Белашко. Его слова приводит РИА «Новости».

По мнению эксперта, украинцы видят сильное улучшение экономической ситуации в России за последние 20 лет.

В качестве примера Белашко привел Харьковскую область, расположенную рядом с российским Белгородом, который во времена СССР в два раза уступал украинскому региону по ВВП, однако в настоящее время по этому показателю обгоняет Харьков в два раза.

«Вот как бы и все, в четыре раза изменилось соотношение, и всем понятно, где богатый сосед», – заключил политолог.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что «русофобские антитела» исчезнут на Украине достаточно быстро, так как украинцы и россияне — два родственных народа.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.