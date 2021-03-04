Политолог объяснил пророссийские настроения на Украине

Пророссийские настроения среди украинцев объясняются различием экономической ситуации в России и на Украине, считает украинский политолог Сергей Белашко. Его слова приводит РИА «Новости».

По мнению эксперта, украинцы видят сильное улучшение экономической ситуации в России за последние 20 лет.

В качестве примера Белашко привел Харьковскую область, расположенную рядом с российским Белгородом, который во времена СССР в два раза уступал украинскому региону по ВВП, однако в настоящее время по этому показателю обгоняет Харьков в два раза.

«Вот как бы и все, в четыре раза изменилось соотношение, и всем понятно, где богатый сосед», – заключил политолог.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что «русофобские антитела» исчезнут на Украине достаточно быстро, так как украинцы и россияне — два родственных народа.