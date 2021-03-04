США обвинили Китай в недостаточной прозрачности в вопросе пандемии

Власти Китая не демонстируют достаточной прозрачности в вопросах, связанных с пандемией новой коронавирусной инфекции, заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен в интервью PBS.

Текст интервью опубликован на сайте Госдепа.

«Китай не проявлял полной и эффективной прозрачным ни в начале этого кризиса, когда это имело наибольшее значение, ни даже сегодня, когда продолжаются расследования», – отметил американский госсекретарь.

Блинкен подчеркнул, что прозрачность «жизненно важна» не только в отношении прошлого, но и в отношении будущих событий, так как именно благодаря прозрачности можно избежать новых пандемий.

Ранее в администрации США призвали Всемирную организацию здравоохранения и Китай активнее расследовать причины появления COVID-19.