В Австрии «Спутнику V» доверяют больше, чем AstraZeneca

Жители Австрии доверяют российской вакцине «Спутник V» больше, чем британско-шведской вакцине AstraZeneca, следует из данных исследования Института менеджмента и экономических исследований Австрии. Об этом сообщает ТАСС.

С января по февраль 2021 года институт провел исследование, в рамках которого эксперты проанализировали около 250 тысяч высказываний о вакцинах в немецкоязычных странах Европы — Германии, Швейцарии и Австрии. Для анализа использовались публикации и комментарии в блогах, соцсетях и СМИ.

Первое место заняла вакцина Johnson & Johnson.

Исходя из полученных данных, положительные высказывания о российской вакцине чаще всего встречались в социальных медиа, в них вакцина упоминалась на 50% чаще, чем в СМИ.

«Даже еще не сертифицированная вакцина «Спутник V» оценивается в два раза положительнее в немецкоязычном пространстве, чем вакцина от AstraZeneca, в особенности в Австрии», — отмечается в исследовании.

Ранее в Минздраве Канады призвали не использовать вакцину британско-шведской компании AstraZeneca для пожилых людей.