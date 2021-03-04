В МИД РФ назвали санкции Запада частью политики сдерживания России

Санкции государств Запада являются частью политики сдерживания по отношению к России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«У этого подхода есть различные формы реализации, различные методологии, это и односторонние санкции, это и политическое давление, и вмешательство во внутренние дела, и кампании дезинформации», — сказала дипломат.

2 марта Евросоюз и США ввели санкции в отношении России из-за инцидента с Алексеем Навальным. Позже минторг Соединенных Штатов опубликовал список организаций, попавших под санкционные меры.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что Россия может избежать новых санкций, которые Вашингтон намеревается ввести против нее из-за ситуации с российским блогером в случае, если задекларирует и уничтожит свое химическое оружие.