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Новости политики

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Второй президент Армении Роберт Кочарян на заседании российско-армянского Лазаревского клуба в Ереване, 30 ноября 2018 года Второй президент Армении Роберт Кочарян на заседании российско-армянского Лазаревского клуба в Ереване, 30 ноября 2018 года

Кочарян заявил, что готов вновь побороться за статус президента Армении

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Бывший президент Армении Роберт Кочарян заявил, что готов вновь бороться за статус армянского лидера, передает РИА «Новости».

«Претендую на участие, претендую на победу и, значит, претендую на то, что что-то в этой стране надо менять, надо исправлять», — сказал политик.

При этом он выразил мнение, что у него есть достаточно опыта для руководства республикой, для восстановления «прогнозируемости, управляемости и динамичности развития страны».

Кроме того, экс-президент заявил, что поддерживает требования оппозиции и военных об уходе в отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Ранее Кочарян призвал армянский народ поддержать Вооруженные силы страны.

25 февраля вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации».

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